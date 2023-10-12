MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Dalaman şiddetli sallandı! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

Son dakika Muğla deprem haberi: Muğla Dalaman merkez üssünde meydana gelen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. 3 üzeri büyüklükte gerçekleşen Muğla depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları şehrin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. Bu bağlamda ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınmış durumda. İşte, 11 Ekim 2023 Muğla deprem son dakika gelişmeleri, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...