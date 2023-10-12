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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Dalaman şiddetli sallandı! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:40

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Dalaman şiddetli sallandı! Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 12 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

Son dakika Muğla deprem haberi: Muğla Dalaman merkez üssünde meydana gelen sarsıntı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. 3 üzeri büyüklükte gerçekleşen Muğla depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları şehrin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. Bu bağlamda ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alınmış durumda. İşte, 11 Ekim 2023 Muğla deprem son dakika gelişmeleri, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Muğla deprem haberi sonrası detaylı bilgilere erişmek isteyen vatandaşlar soluğu arama motorlarında aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntı, Muğla Dalaman merkez üssünde gerçekleşti. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı kayıt altına alınıyor. 3 üzerinde meydana gelen Muğla deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları ile sorgulanıyor. 8.73 kilometre derinlikte kaydedilen şiddetli sarsıntı, Aydın başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Peki, şimdi Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 12 Ekim 2023 Muğla depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MUĞLA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika haberine göre, 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Muğla'da deprem meydana geldi.

Saat 19:56'da yaşanan depremin merkez üssü Dalaman ilçesi olarak açıklandı.

3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.73 kilometre olarak kaydedildi.

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5

Yer:Dalaman (Muğla)

Tarih:11-10-2023

Saat:19:56:49 TSİ

Enlem:36.851 N

Boylam:29.001 E

Derinlik:8.73 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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