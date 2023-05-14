Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs Pazar günü milyonlar sandıklara giderek oy kullanacak. Oy kullanma işleminin ardından, Fethiye seçim sonuçları ve oy oranları YSK tarafından yayınlanan istatistikler ile birlikte açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasında kazanan isim ve Fethiye oy oranları sabah.com.tr'den Pazar günü anbean canlı aktarılacak. İşte Fethiye seçim sonuçları 2023! Muğla Fethiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları