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Haberler Fotohaber Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:36

Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs Pazar günü milyonlar sandıklara giderek oy kullanacak. Oy kullanma işleminin ardından, Fethiye seçim sonuçları ve oy oranları YSK tarafından yayınlanan istatistikler ile birlikte açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasında kazanan isim ve Fethiye oy oranları sabah.com.tr'den Pazar günü anbean canlı aktarılacak. İşte Fethiye seçim sonuçları 2023! Muğla Fethiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Türkiye'de toplam seçmen sayısının 64 milyona yakın olurken, Muğla'nın ilçesi olan Fethiye seçim sonuçları ve oy oranları 2023 bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Fethiye seçim sonuçları 2023! Muğla Fethiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

FETHİYE SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Fethiye Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

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Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

2023 FETHİYE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Fethiye seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Gerede Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

YSK okuma yazma bilmeyen vatandaşların nasıl oy kullanacağına ilişkin açıklamada bulundu. YSK'nın açıklamasına göre okuma yazma bilmeyen seçmene oy kullanma esnasında başka biri yardım edemeyecek. Sandığın bulunduğu kabine seçmen tek başına girecek ve her seçmen oyunu tek başına kullanacak.

Sandık kurulu başkanı, okuma yazma bilmeyen seçmenin yardım istemesi halinde kendisine oy kullanma sürecini anlatabilecek.

Muğla Fethiye seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Fethiye seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

FETHİYE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' şeklinde oy verme saatlerini duyurdu. Fethiye'de oy kullanacak vatandaşların da bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa giderek oyunu kullanması gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

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