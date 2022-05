Müminun Suresi Okunuşu - Müminun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

71.Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fıhinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu'ridun

72.Em tes'elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn

73.Ve inneke le ted'uhüm ila sıratım müstekıym

74.Ve innellezıne la yü'minune bil ahırati anis sıratı lenakibun

75.Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fı tuğyanihim ya'mehun

76.Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun

77.Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedıdin iza hüm fıhi müblisun

78.Ve hüvellezı enşee lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'ideh kalılem ma teşkürun

79.Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi tuhşerun

80.Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar e fe la ta'kılun

81.Bel kalu misle ma kalel evvelun

82.Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun

83.Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatıyrul evvelın

84.Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm ta'lemun

85.Seyekulune lillah kul efela tezekkerun

86.Kul mer rabbüs semavatis seb'ı ve rabbul arşil azıym

87.Seyekulune lillah kul e fe la tettekun

88.Kul mem bi yedihı melekutü külli şey'iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta'lemun

89.Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu

90.Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun

91.Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba'duhüm ala ba'd sübhanellahi amma yasıfun

92.Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun

93.Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun

94.Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın

95.Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun

96.İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasıfun

97.Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn

98.Ve euzü bike rabbi ey yahdurun

99.Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun

100.Leallı a'melü salihan fıma teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun

101.Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun

102.Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun

103.Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun

104.Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun

105.E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun

106.Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın

107.Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun

108.Kalahşeu fıha ve la tükellimun

109.İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın

110.Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun

111.İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun

112.Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın

113.Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addın

114.Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta'lemun

115.E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun

116.Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım

117.Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun

118.Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın