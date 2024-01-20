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Haberler Fotohaber Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 12:09

Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!

Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelen Mustafa Günaydın, Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Siyasi hayatına 2009-2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başladı. Peki, Mustafa Günaydın kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi…

Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!

Yüksek lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında tamamlayan Mustafa Günaydın, Beylikdüzü ilçesinde Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Kızılay, Yeşilay gibi birçok sivil toplum kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı. 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçildi. Peki, Mustafa Günaydın kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri…

Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!

MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR?

29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelen Mustafa Günaydın, aslen Trabzonludur.

Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun olan Mustafa Günaydın, çift dal lisans eğitimi ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

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Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!

1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Beylikdüzü ilçesinde Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Kızılay, Yeşilay gibi birçok sivil toplum kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev almıştır.

Siyasi hayatına 2009-2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır. 2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.

Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!
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Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!
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