Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!

Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
12:09
Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelen Mustafa Günaydın, Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Siyasi hayatına 2009-2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başladı. Peki, Mustafa Günaydın kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi…