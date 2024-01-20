Mustafa Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve siyasi kariyeri!

1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Beylikdüzü ilçesinde Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Kızılay, Yeşilay gibi birçok sivil toplum kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev almıştır.

Siyasi hayatına 2009-2014 yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır. 2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.