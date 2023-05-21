SON ALTI YIL! NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ: Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul risk durumu haritası ile güvenli bölgeler

Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı asrın felaketi, depremin açtığı hasarları onarmaya çalışırken çevre illerde yeni depremler ve bağımsız sarsıntılar oluyor. Deprem bölgesinde olması gerçeğiyle her defasında acı bir şekilde yüzleşen Türkiye, olası depremler hakkında bilgi sahibi olmak, can ve mal kaybını en aza indirgemek için deprem uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir seminerde olası İstanbul depremi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Altı yıl içerisinde İstanbul depremi olasılığının %64 olduğunu ifade eden Naci Görür İstanbul risk durumu haritası hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul hangi ilçeler deprem açısından daha dayanıklı hangileri değil? İşte, Naci Görür açıklamaları...