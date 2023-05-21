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Haberler Fotohaber SON ALTI YIL! NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ: Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul risk durumu haritası ile güvenli bölgeler
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:32

SON ALTI YIL! NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ: Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul risk durumu haritası ile güvenli bölgeler

Türkiye asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremin yararlarını sarmaya çalışıyor. Deprem gerçeğiyle her defasında acı bir şekilde yüzleşen Türkiye, deprem hakkında jeologlardan gelen açıklamaları anbean takip ediyor. Son olarak Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir seminerde İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altı yıl içerisinde İstanbul depremi olasılığının %64 olduğunu ifade eden Naci Görür İstanbul risk durumu haritası hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul depremi en az hasarla nasıl atlatılabilir? İşte, Naci Görür açıklamaları ile büyük İstanbul depremi hakkında detaylar…

NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ! İSTANBUL DEPREMİ kapıda! SON ALTI YIL! Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak?

Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı asrın felaketi, depremin açtığı hasarları onarmaya çalışırken çevre illerde yeni depremler ve bağımsız sarsıntılar oluyor. Deprem bölgesinde olması gerçeğiyle her defasında acı bir şekilde yüzleşen Türkiye, olası depremler hakkında bilgi sahibi olmak, can ve mal kaybını en aza indirgemek için deprem uzmanlarından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir seminerde olası İstanbul depremi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Altı yıl içerisinde İstanbul depremi olasılığının %64 olduğunu ifade eden Naci Görür İstanbul risk durumu haritası hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul hangi ilçeler deprem açısından daha dayanıklı hangileri değil? İşte, Naci Görür açıklamaları...

NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ! İSTANBUL DEPREMİ kapıda! SON ALTI YIL! Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak?

İstanbul depremi hakkında Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklamalar geldi. Son olarak Sabancı Üniversitesince gerçekleştirilen "Toplum ve Afet Riski Yönetimi" semineri kapsamında açıklamalar yapan Görür, "Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz." ifadelerini kullanırken ayrıca il yönetimleri ve mekan kullanımının mikrobölgeleme çalışmaları çerçevesinde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

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NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ! İSTANBUL DEPREMİ kapıda! SON ALTI YIL! Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak?

2029'A KADAR 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA OLASILIĞI %64

Prof. Dr. Görür, 1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğuna vurgu yaparak, "Bu 2029'a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor.Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ! İSTANBUL DEPREMİ kapıda! SON ALTI YIL! Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak?

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi açıklaması: Tarih ve büyüklük dikkat çekti! İşte İstanbul'da deprem riski olan ilçeler

NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ! İSTANBUL DEPREMİ kapıda! SON ALTI YIL! Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak?

İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

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