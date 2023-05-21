SON ALTI YIL! NACİ GÖRÜR TARİHİ VERDİ: Büyük İstanbul Depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul risk durumu haritası ile güvenli bölgeler

Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
10:32
Türkiye asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremin yararlarını sarmaya çalışıyor. Deprem gerçeğiyle her defasında acı bir şekilde yüzleşen Türkiye, deprem hakkında jeologlardan gelen açıklamaları anbean takip ediyor. Son olarak Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir seminerde İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altı yıl içerisinde İstanbul depremi olasılığının %64 olduğunu ifade eden Naci Görür İstanbul risk durumu haritası hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul depremi ne zaman, kaç şiddetinde olacak? İstanbul depremi en az hasarla nasıl atlatılabilir? İşte, Naci Görür açıklamaları ile büyük İstanbul depremi hakkında detaylar…