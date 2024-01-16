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Haberler Fotohaber Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 09:31

Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?

Netflix üyelik ücreti dijital platformun üyeleri tarafından takip edilen konular içerisindedir. Her yıl Netflix ücretleri belli oranda güncellendiği için yeni dönemde kullanıcılar ne kadar ödeyeceklerinin merakı içerisinde. Ancak Netflix kaç TL sorusuna yanıt verebilmek için güncel rakamları farklı üyelik türleri üzerinden incelemek gerekir. Netflix aylık ücret ve yıllık abonelik ücreti paketlere göre değişmektedir. İşte 2024 güncel Netflix üyelik ücretleri.

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Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?

Netflix Temel Üyelik Ücreti

Netflix üyelik ücretleri araştırılırken aynı zamanda paketlerin özelliklerinin de bilinmesi önem taşıyor. Çünkü fiyat farkları paketlerin özelliklerine göre ortaya konuyor. Netflix temel üyelik paketi sisteme kayıt olurken seçebileceğiniz en sade üyelik paketidir. Güncel fiyatı 119 TL'dir. Temel paket yalnızca bir kişilik olarak alınan pakettir. Temel paket içeriğinde ise şunlar yer alır:

  • Aynı anda izlenebilecek ekran sayısı 1 olarak belirlenmiştir.
  • İçerik indirme cihaz sayısı birdir.
  • Sınırsız dizi ve film izleme hakkı verilir.
  • Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve TV'den izlenebilir.
  • HD ve ultra HD bulunmaz.

Bu avantajları kişiler yalnızca tek ekran üzerinden elde edebilir.

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Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?

Netflix Standart Üyelik Ücreti

Netflix standart üyelik paketi temel pakete göre biraz daha genişletilmiş haklar sunar. Bu paket içerisindeki avantajlara göre fiyat tarifesi daha yüksek olarak belirlenmiştir. Netflix standart üyelik ücreti yeni dönemde 176 TL'dir. Özellikleri ise şunlardır:

  • Aynı anda iki ekran üzerinden izleme özelliği
  • Aynı anda içerik indirme işlemini iki cihazdan yapabilme
  • Sınırsız olarak sunulan film ve dizi izleme imkanı
  • TV, tablet, telefon, laptop üzerinde izleme imkanı
  • HD mevcut fakat ultra HD bulunmaz.

Standart üyelik paketinde iki kişilik ayrı ekran bulunur ve iki ayrı cihaz üzerinden Netflix platformuna giriş imkanı sunulur.

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Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?

Netflix Özel Üyelik Ücreti

Netflix dizi ve film kalitesini en yüksek kalite standartlarında izlemek isteyenler özel paket tercihi yapabilmektedir. Bu paket içerisinde çok daha geniş kullanım hakları sunulur. Özel paket ücreti 229 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda şu avantajlar sunulur:

  • Aynı anda dizi ve film izleme ekran sayısı 4'tür.
  • 4 ayrı cihaz üzerinden içerik indirme imkanı
  • Dizi ve film izleme imkanı sınırsızdır.
  • TV, tablet, telefon ve dizüstü bilgisayar üzerinden kullanabilme avantajı
  • Hem HD hem de Ultra HD imkanı sunulur.

Özel üyelik paketi en kapsamlı Netflix üyelik paketidir. Görüntü kalitesi yüksek olmakla birlikte 4 kişinin rahatlıkla ayrı cihazlar üzerinden kullanması için uygundur.

Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?

Netflix Üyelik Nasıl Yapılır?

Netflix üyelik işlemi dijital platformun kurumsal web sitesi üzerinden yapılmalıdır. Resmi site üzerinden "Üye Ol" kısmına girerek buradan en uygun olan paket seçilir. Daha sonra "Devam Et" butonuna tıklanır. Buradan e-posta adresi yazılarak bir şifre belirlenir. Ödeme işlemleri online olarak gerçekleştirilir. Uygun ödeme planı belirlenir ve sonrasında üyelik aktif hale gelerek kişiler kanal üzerinden diledikleri gibi dizi ve film izlemeye başlayabilirler.

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