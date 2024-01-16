Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?

Netflix Standart Üyelik Ücreti

Netflix standart üyelik paketi temel pakete göre biraz daha genişletilmiş haklar sunar. Bu paket içerisindeki avantajlara göre fiyat tarifesi daha yüksek olarak belirlenmiştir. Netflix standart üyelik ücreti yeni dönemde 176 TL'dir. Özellikleri ise şunlardır:

Aynı anda iki ekran üzerinden izleme özelliği

Aynı anda içerik indirme işlemini iki cihazdan yapabilme

Sınırsız olarak sunulan film ve dizi izleme imkanı

TV, tablet, telefon, laptop üzerinde izleme imkanı

HD mevcut fakat ultra HD bulunmaz.

Standart üyelik paketinde iki kişilik ayrı ekran bulunur ve iki ayrı cihaz üzerinden Netflix platformuna giriş imkanı sunulur.