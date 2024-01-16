Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
09:31
Netflix Üyelik Ücreti 2024 - Aylık ve Yıllık Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar, Temel, Standart ve Özel Paketler Kaç TL?
Netflix üyelik ücreti dijital platformun üyeleri tarafından takip edilen konular içerisindedir. Her yıl Netflix ücretleri belli oranda güncellendiği için yeni dönemde kullanıcılar ne kadar ödeyeceklerinin merakı içerisinde. Ancak Netflix kaç TL sorusuna yanıt verebilmek için güncel rakamları farklı üyelik türleri üzerinden incelemek gerekir. Netflix aylık ücret ve yıllık abonelik ücreti paketlere göre değişmektedir. İşte 2024 güncel Netflix üyelik ücretleri.