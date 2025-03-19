Giriş Tarihi: 19.03.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
23:43
Niğde'de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte yetkililerden peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Sert hava koşulları birçok il ve ilçede etkisini gösteriyor. 20 Mart Perşembe günü Niğde'de okulların tatil edilip edilmeyeceği veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi?