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Haberler Fotohaber Niğde'de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:43

Niğde'de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte yetkililerden peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.Sert hava koşulları birçok il ve ilçede etkisini gösteriyor. 20 Mart Perşembe günü Niğde'de okulların tatil edilip edilmeyeceği veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi?

Niğde’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde eğitime ara veriliyor. Meteoroloji, 20 Mart Perşembe günü Niğde'de sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının şiddetleneceğini duyurdu. Yetkililer, don ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi?

Niğde’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart 2025 Perşembe günü soğuk hava, yağışIı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Niğde’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

NİĞDE HAVA DURUMU

Niğde'de hava durumu soğuk ve karlı seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, 20 Mart itibarıyla kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, yoğun kar yağışı ve buzlanma etkisini artırıyor. Özellikle yüksek kesimlerde don olayları yaşanması beklenirken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Niğde’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!

20 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Niğde’de yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilik açıklaması geldi!