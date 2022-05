Nur Suresi Okunuşu – Nur Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Efendimiz Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her kim Nur suresini okursa, geçmişte ve gelecekte olan müminler sayısında Allah'ü Teala kendisine on hasene verir." Bu yüzden her müslümanın mutlaka Nur sûresi okunuşu, Kur'an-ı Kerim'den okuyabilmek için Nur sûresi Arapça yazılışı, anlamını öğrenebilmek için Türkçe anlamı, meali ve yorumlamasını öğrenmek için de tefsirini bilmesi gerekir. Nur sûresi regl iken okunur mu sorusu, kadınların kafasını kurcalayan bir meseledir. Abdestsiz okunur mu diye araştıranların yanı sıra, namazda okunur mu diye merak edenler de bir hayli fazladır. Nur sûresi Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı sayfasında yer aldığı, uzun bir sure olup olmadığı, kaç ayet ve kaç sayfa sorularının cevabı yazımızda...