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Haberler Fotohaber ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:56

ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçlar için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvuruda bulunan adaylar sınavlarına girdi ve sonuç araştırmalarına başladı. Silahlı ve Silahsız Özel güvenlik alımı için sınavlara katılan adaylar sonuç açıklamasına yoğunlaştı. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. Peki, Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim sınavı sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik sınavı için sonuçlar sorgulanıyor. 100 adet çoktan seçmeli sorunun sorulduğu sınavda her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları bu hafta ilan edilecek. Peki, ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav bölümünden görüntüleyebilecek.

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ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavında sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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