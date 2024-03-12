Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
13:56
ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 yılının ilk Özel Güvenlik Sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçlar için geri sayım başladı. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvuruda bulunan adaylar sınavlarına girdi ve sonuç araştırmalarına başladı. Silahlı ve Silahsız Özel güvenlik alımı için sınavlara katılan adaylar sonuç açıklamasına yoğunlaştı. Yapılan değerlendirme sonrası sınav sonuçları www.egm.gov.tr duyurular ekranından ilan edilecek. Peki, Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim sınavı sonuçları açıklandı mı?