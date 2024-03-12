ÖGG SONUÇ sorgu ekranı 2024 || Özel Güvenlik Görevlisi 107. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik sınavı için sonuçlar sorgulanıyor. 100 adet çoktan seçmeli sorunun sorulduğu sınavda her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları bu hafta ilan edilecek. Peki, ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar.