Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:06
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
11:06
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?
ÖGG sınav sonuçları için binlerce aday EGM' den yapılacak açıklamalara kitlendi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca yapılan Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavlarına 24 Haziran tarihinde katılım sağlamıştı. Sınava katılan adaylar ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirmelerin 100 puan üzerinden olacağı sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…