ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar 24 Haziran'da düzenlenen sınava katılım sağlamışlardı. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitimi Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının 7 Temmuz'da yayınlanacağı açıklanırken sınav sonrası değerlendirmeler sürüyor. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirmelerin 100 puan üzerinden olacağı ÖGG Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM Özel Güvenlik Sınavı ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve linki.