Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:06

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları için binlerce aday EGM' den yapılacak açıklamalara kitlendi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca yapılan Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavlarına 24 Haziran tarihinde katılım sağlamıştı. Sınava katılan adaylar ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirmelerin 100 puan üzerinden olacağı sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar 24 Haziran'da düzenlenen sınava katılım sağlamışlardı. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitimi Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının 7 Temmuz'da yayınlanacağı açıklanırken sınav sonrası değerlendirmeler sürüyor. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirmelerin 100 puan üzerinden olacağı ÖGG Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM Özel Güvenlik Sınavı ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve linki.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 24 Haziran tarihinde gerçekleşti.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG SINAV TAKVİMİ
25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.

04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EGM EKRANI: 2023 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden öğrenilir?

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adaylar TC Kimlik No ile sorgulama yapacak.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA