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Haberler Fotohaber ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:05

ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 108. Dönem ÖGG sınavı kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Buna göre silahlı sınavda 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorulacak olup 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 adet genel soru yöneltilecek olup cevaplama süresi 120 dakika olacak. Silah farkı sınavı ise 30 dakika sürecek ve 25 adet silah bilgisi sorulacak. Peki; EGM ile 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 ÖGG soruları ve cevap anahtarı PDF indir görüntüle ekranı.

ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu şimdiden gündemdeki yerini aldı. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 27 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek. Akabinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen ÖGG sınavının soruları ve cevap anahtarları için geri sayıma geçilecek. A, B kitapçıkları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurularadresi üzerinden erişime açılacak. ÖGG sınavları sonrası adayların gözü kulağı gelecek resmi açıklamalarda olacak. Peki, ÖGG cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

108. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim Ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli oldu.

Buna göre 2024 yılının ikinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 27 Nisan 2024 Cumartesi günü yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.

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ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayımlanacak.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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