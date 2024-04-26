Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:05
ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 || EGM 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 108. Dönem ÖGG sınavı kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Buna göre silahlı sınavda 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorulacak olup 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 adet genel soru yöneltilecek olup cevaplama süresi 120 dakika olacak. Silah farkı sınavı ise 30 dakika sürecek ve 25 adet silah bilgisi sorulacak. Peki; EGM ile 108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 ÖGG soruları ve cevap anahtarı PDF indir görüntüle ekranı.