Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

Yeni öğretmen atamalarının branş ve kadro dağılımları yayımlanan ilanla beraber belli olacak. Resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.