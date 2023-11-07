Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği öğretmen atama takvimine dair araştırmalar hız kazandı. Hatırlanacağı üzere son olarak 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 2024 MEB öğretmen atama süreci merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve müfredat değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin öğretmen atamalarında mülakat konusuna da değindi. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen mülakatları devam edecek mi, kaldırıldı mı? İşte, yanıtı…