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Haberler Fotohaber Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 15:13

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği öğretmen atama takvimine dair araştırmalar hız kazandı. Hatırlanacağı üzere son olarak 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 2024 MEB öğretmen atama süreci merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve müfredat değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin öğretmen atamalarında mülakat konusuna da değindi. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu? Öğretmen mülakatları devam edecek mi, kaldırıldı mı? İşte, yanıtı…

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2024 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayalini kuran binlerce kişinin gündeminde. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Öğretmen alımında mülakat var mı, kaldırıldı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN 2024?

Farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni takvim beklenirken Bakan Tekin konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yusuf Tekin; ''O konu da Meclis'te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah.'' dedi.

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Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?
"Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

Yeni öğretmen atamalarının branş ve kadro dağılımları yayımlanan ilanla beraber belli olacak. Resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan belli oldu mu, öğretmen mülakatları kaldırıldı mı? Bakan tekin açıkladı!
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