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Haberler Fotohaber Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 21:29

Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

2024 öğretmen atama takvimi binlerce öğretmen adayı ve ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 yılı KPSS sonuçlarıyla kadrolara başvurularını gerçekleştirecek olan adayların gözü öğretmen atama takvimine çevrildi. Binlerce öğretmen "öğretmen ataması ne zaman?" şeklinde araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den peş peşe gelen açıklamalarla birlikte adaylar gelecek detayları bekliyor. Peki, 2024 yılı görev yerlerini heyecanla bekleyen öğretmenler için 2024 öğretmen ataması ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

Gözler 2024 öğretmen atama takviminde. Son olarak 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak. Atamalar 2023 KPSS puanı ve mülakat puanına göre MEBBİS üzerinden gerçekleşecek. Peki, öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte detaylar

Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara yer vereceğiz.

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Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, Kabine Toplantısını işaret etmişti:

YusufTekin, kendisine yöneltilen öğretmen ataması sorularına cevap verdi. Atamanın hemen olmasını arzu ettiğini belirtti.

Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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