Giriş Tarihi: 20.03.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
21:29
Öğretmen atamaları için gözler MEB’de! Bakan Tekin’den açıklama: Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?
2024 öğretmen atama takvimi binlerce öğretmen adayı ve ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 yılı KPSS sonuçlarıyla kadrolara başvurularını gerçekleştirecek olan adayların gözü öğretmen atama takvimine çevrildi. Binlerce öğretmen "öğretmen ataması ne zaman?" şeklinde araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den peş peşe gelen açıklamalarla birlikte adaylar gelecek detayları bekliyor. Peki, 2024 yılı görev yerlerini heyecanla bekleyen öğretmenler için 2024 öğretmen ataması ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?