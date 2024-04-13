ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bu yılın öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
08:09
2024 öğretmen ataması için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. 2023 yılına ait KPSS puanlarıyla atamalarının gerçekleştirilmesini bekleyen öğretmenler "öğretmen atama takvimini" araştırmaya başladı. Bakan Tekin'in açıklamalarıyla şekillenmeye başlayan atama takvimi için en yakın tarih işaret edilmişti. Yerel seçimlerin bitmesiyle ilan edilecek boş kadrolara atama bekleyen adaylar yeni eğitim öğretim yılında görevlerine başlamaya hazırlanıyor. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar