Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
Ömer yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, 38. bölüm ne zaman? 1 Ocak 2024 Star TV yayın akışı ile Ömer dizisi neden yok?
Yılbaşı nedeniyle bazı diziler yayınlarına ara verdi. İzleyenler takip ettikleri yapımlar için araştırmalara başladı. Her Pazartesi ekranlarda yer alan Ömer dizisi bu akşam var mı yok mu araştırılıyor. Konuyla ilgili 1 Ocak 2024 Star TV yayın akışı programına dönüldü. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı yapım sorgulanıyor. Ömer yeni bölüm ne zaman, bugün var mı gibi araştırmalar hız kazandı. Peki, Ömer dizisi bu akşam var mı, neden yok? İşte, yanıtı!