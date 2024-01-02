Ömer yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, 38. bölüm ne zaman? 1 Ocak 2024 Star TV yayın akışı ile Ömer dizisi neden yok?

Ömer yeni bölüm bugün var mı yok mu araştırılıyor. Her hafta Pazartesi günü ekranlarda olan yapımın yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması sebebiyle ekranlara gelip gelmeyeceği gündemde. Son olarak 37. Bölüm ile ekranlara gelen yapım 38. Bölüm ile bekleniyor. Ömer dizisi bu akşam var mı trend aramalar listesinde. Peki, 1 Ocak Star TV yayın akışı ile Ömer yeni bölüm ne zaman?