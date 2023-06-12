Ömer dizisi Nezahat öldü mü? Başını duvara çarptı! Ömer dizisinin Nezahat’i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:53

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ömer, 12 Haziran Pazartesi akşamı 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Selahaddin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ömer'in babaannesi Nezahat, Gamze'nin eski kocası tarafından darp edilir. Yere düşerken başını duvara çarpan Nezahat, hastaneye kaldırılır. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, Ömer dizisi Nezahat ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Nezahat karakterine hayat veren Zerrin Sümer diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisi Nezahat öldü mü, yaşıyor mu? Ömer dizisinin Nezahat'i Zerrin Sümer diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.