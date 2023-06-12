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Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:53

Ömer dizisi Nezahat öldü mü? Başını duvara çarptı! Ömer dizisinin Nezahat’i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ömer, 12 Haziran Pazartesi akşamı 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Selahaddin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ömer'in babaannesi Nezahat, Gamze'nin eski kocası tarafından darp edilir. Yere düşerken başını duvara çarpan Nezahat, hastaneye kaldırılır. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, Ömer dizisi Nezahat ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Nezahat karakterine hayat veren Zerrin Sümer diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisi Nezahat öldü mü, yaşıyor mu? Ömer dizisinin Nezahat'i Zerrin Sümer diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.

Ömer dizisi Nezahat öldü mü? Başını duvara çarptı! Ömer dizisinin Nezahat’i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Star TV'nin sezon finali yapmaya hazırlanan dizisi Ömer 21. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Selahaddin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Ömer'in babaannesi Nezahat, yere düşerken başını duvara vurur. Beyin kanaması geçirenr Nezahat, hastaneye kaldırılır. İzleyiciler bu sahne sonrası Ömer dizisi Nezahat ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Nezahat karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Ömer dizisi Nezahat öldü mü, yaşıyor mu? Ömer dizisinin Nezahat'i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıkıyor mu? İşte detaylar.

Ömer dizisi Nezahat öldü mü? Başını duvara çarptı! Ömer dizisinin Nezahat’i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ÖMER DİZİSİ NEZAHAT ÖLÜYOR MU?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin 12 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelen 21. Bölümünde Ömer'in babaannesi Nezahat, Gamze'nin eski kocası Haluk tarafından darp edilir.

Dengesini kaybederek yere düşen Nezahat, başını duvara vurur. Hastaneye kaldırılan Nezahat'in beyin kanaması geçirdiği öğrenilir.

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Ömer dizisi Nezahat öldü mü? Başını duvara çarptı! Ömer dizisinin Nezahat’i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ZERRİN SÜMER ÖMER'DEN AYRILIYOR MU?

Ömer dizisinde Nezahat'in başına gelenler, karaktere hayat veren Zerrin Sümer'in diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu.

Ancak Nezahat'in ölüp ölmeyeceği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla karakteri canlandıran Zerrin Sümer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle birlikte netleşmiş olacak.

Ömer dizisi Nezahat öldü mü? Başını duvara çarptı! Ömer dizisinin Nezahat’i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ÖMER 21. BÖLÜM ÖZETİ

Haluk'un Tuna'yı götürmesiyle kahrolan Gamze, oğlunun sevgisi ve güvenini kaybettiğini görmenin acısını yaşar. Onu geri almaya çalışsa da Haluk'un Tuna ve onun için hazırladığı plan Gamze'yi daha büyük bir çıkmaza doğru sürükler.

Ömer dizisi Nezahat öldü mü? Başını duvara çarptı! Ömer dizisinin Nezahat’i Zerrin Sümer diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Gamze'nin üzülmesine dayanamayan Ömer, Tuna'yı geri almak için ailesi ve Erdal'la birlikte harekete geçer.

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