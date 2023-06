Anadolu'nun malzeme envanteri ve yemekleri için 25 yıldır Türkiye'yi il il ve ilçe ilçe gezip 35.000 km yol yapmıştır. Alacahöyük kazı evinde 7 yıl Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu ile beraber çalışmış ve arkeoloji disiplini almıştır.

Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 28 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçilmiştir.

Kurucu ortağı ve mutfak şeflerinden biri olduğu bir restoran bulunmaktadır.