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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 09.02.2024 20:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 20:13

On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara sonuçları 9 Şubat 2024 Cuma çekilişi ardından erişime açılacak. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün düzenlenen şans oyununun ikincisi bu akşam oynanıyor. 394,6 Bin TL'lik büyük ikramiyenin kapısını aralayan 22 şanslı rakam için geri sayım sürüyor. Kazandıran rakamlar çekiliş vaktinde MP TV canlı yayın ekranına yansıtılacak. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştirebilecek. Peki, 9 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

9 Şubat 2024 Cuma tarihli çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama ekranı bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Bugünün talihli rakamları MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklanacak. 394.688,45 TL'lik ikramiyenin ardında gizli olduğu numaralar millipiyangoonline.com adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 9 Şubat 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, On Numara çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

9 ŞUBAT 2024 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın ikinci On Numara çekilişi, 9 Şubat 2024 Cuma yani bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

On Numara çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini alıyor. Şanslı numaraları öğrenmek için:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ I CANLI

On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

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