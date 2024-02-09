On Numara sonuçları BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online ile 9 Şubat 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Giriş Tarihi: 09.02.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
20:13
On Numara sonuçları 9 Şubat 2024 Cuma çekilişi ardından erişime açılacak. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün düzenlenen şans oyununun ikincisi bu akşam oynanıyor. 394,6 Bin TL'lik büyük ikramiyenin kapısını aralayan 22 şanslı rakam için geri sayım sürüyor. Kazandıran rakamlar çekiliş vaktinde MP TV canlı yayın ekranına yansıtılacak. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştirebilecek. Peki, 9 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...