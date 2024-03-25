Giriş Tarihi: 25.03.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
21:15
ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 25 Mart 2024 On Numara sonuç sorgula
Milli Piyango Online tarafından haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma ilan edilen sonuçlar haftanın ikinci On Numara çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 25 Mart 2024 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...