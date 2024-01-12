On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango çekiliş takvimine göre haftada iki gün açıklanan sonuçların ilki Pazartesi günü açıklanmıştı. Bu akşam ise yeni sonuçların ilan edilmesiyle kazandıran şanslı numaralar belli olacak. Büyük ikramiye için heyecanla bekleyen şans oyunu tutkunları için heyecanlı bekleyiş bu akşam son bulacak. İşte, On Numra sonuçları canlı takip ekranı ve sorgulama sayfası!