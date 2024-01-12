Giriş Tarihi: 12.01.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
18:35
On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?
Şans oyunu severler, haftanın sonuçlarını bekliyor! Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki kere gerçekleşen çekiliş, millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla yayınlanıyor. Milli Piyango resmi internet sitesi ve youtube hesabından canlı olarak paylaşılan sonuçlarda bu haftanın şanslı numaraları merakla bekleniyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı 12 Ocak 2024!