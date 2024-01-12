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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 18:35

On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu severler, haftanın sonuçlarını bekliyor! Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki kere gerçekleşen çekiliş, millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla yayınlanıyor. Milli Piyango resmi internet sitesi ve youtube hesabından canlı olarak paylaşılan sonuçlarda bu haftanın şanslı numaraları merakla bekleniyor. İşte, On Numara sonuçları sorgulama ekranı 12 Ocak 2024!

On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango çekiliş takvimine göre haftada iki gün açıklanan sonuçların ilki Pazartesi günü açıklanmıştı. Bu akşam ise yeni sonuçların ilan edilmesiyle kazandıran şanslı numaralar belli olacak. Büyük ikramiye için heyecanla bekleyen şans oyunu tutkunları için heyecanlı bekleyiş bu akşam son bulacak. İşte, On Numra sonuçları canlı takip ekranı ve sorgulama sayfası!

On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?

12 OCAK 2024 || ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ocak 2024 Cuma çekilişi bu akşam saat 20.00'da gerçekleşecek. Kazandıran numaralar MPcanlı yayın ile ekrana yansıyor.

İşte, canlı takip ve bilet sorgulama sayfası:

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On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları sorgulama ekranı: millipiyangoonline.com ile 12 Ocak 2024 Cuma sonuçları açıklandı mı?
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