Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valilikten açıklama geldi!

Yaz aylarının gelmesiyle beraber hava sıcakları hızla yükselmeye başladı. Bazı il valilikleri ise orman yangınlarının önüne geçmek için harekete geçti. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok şehirde ormanlara giriş yasağı getirildi. Güzel havaların tadını çıkarmak, piknik ve mangal yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan ormanlık alanlara giriş yasağı sonrası vatandaşlar, ''Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi illerde yasak? İşte 2023 Ormana giriş yasağı olan iller ve konu ile ilgili tüm detaylar!