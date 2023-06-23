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Giriş Tarihi: 23.06.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 23:02

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valilikten açıklama geldi!

Yaz aylarının gelmesiyle beraber hava sıcakları hızla yükselmeye başladı. Bazı il valilikleri ise orman yangınlarının önüne geçmek için harekete geçti. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı birçok şehirde ormanlara giriş yasağı getirildi. Güzel havaların tadını çıkarmak, piknik ve mangal yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan ormanlık alanlara giriş yasağı sonrası vatandaşlar, ''Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi illerde yasak? İşte 2023 Ormana giriş yasağı olan iller ve konu ile ilgili tüm detaylar!

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valilikten açıklama geldi!

Türkiye'de doğayı korumak amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok ilde orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla harekete geçildi. Başta İstanbul Valiliği olmak üzere pek çok şehirde artan hava sıcaklıkları nedeniyle ormanlara girişler belirli bir tarihe kadar yasaklandı. Alınan kararda bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyeceği bildirildi. Bu noktada ise vatandaşlar, ''Ormana girmek yasaklandı mı, ormana girişler hangi illerde yasaklandı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala başlatılan yasak yaz sezonu bitene kadar devam edecek. Peki, Ormana girişler hangi illerde yasaklandı? Orman giriş yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları…

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valilikten açıklama geldi!

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Buna göre; İstanbul'da bulunan ormanlık alanlarda 15 Ekim tarihine kadar piknik ve mangal yapmak yasak olacak.

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Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valilikten açıklama geldi!

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRİŞLER YASAKLANDI?

İşte ormana giriş yasağı olan iller;

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valilikten açıklama geldi!

ÇANAKKALE

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü son günlerde ülke genelinde orman yangınları çıkması ve yangınlar açısından çok yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiği için Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 26 Haziran tarihinden itibaren 15 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.

Ormana girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor/bitiyor? Valilikten açıklama geldi!

AYDIN

Aydın Valiliği, orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde izinsiz girilemeyecek alanların listesini açıkladı. Alınan karara göre Aydın genelinde 23 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında belirlenen alanlara girişler yasaklandı.

Ayrıca alınan karar çerçevesinde Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları'nın bu yasak dahilinde olmadığı öğrenildi.

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