Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
CHP Cumhuriyet Halk Partisi Serkan Karayiğit
MHP Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Çenet
İYİ PARTİ İYİ Parti Alparslan Koca
VATAN Vatan Partisi Mehmet Nuri Börüban
DP Demokrat Parti Haydar Aktürk
Memleket Memleket Partisi Bekir Levent Ersoylu
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi Yunus Bayazit
ZAFER Zafer Partisi Ahmet Atakan Ertuğ
YRP Yeniden Refah Partisi Adem Demir
MİLLET Millet Partisi İbrahim Bozoğlan
Osmaniye diğer adayların listesi ve tüm illerin aday listesine sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.