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Haberler Fotohaber Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:17

Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 1393 belediyede gerçekleştirilecek seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Bu noktada, sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek istiyor. Osmaniye belediye başkan adayları listesi de bu kapsamda inceleniyor. İşte, YSK'nın yayınladığı kesin listeye göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Osmaniye belediye başkanı adayları.

Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. YSK'nın yayınladığı kesin liste ile Osmaniye belediye başkan adayları netlik kazandı. Kent genelinde oy kullanmaya gidecek seçmenlerin yanıt aradığı Osmaniye belediye başkanı adayları kim oldu sorusu da böylece yanıt buldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Osmaniye belediye başkan adayları listesi…

Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Serkan Karayiğit
MHP Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Çenet
İYİ PARTİ İYİ Parti Alparslan Koca
VATAN Vatan Partisi Mehmet Nuri Börüban
DP Demokrat Parti Haydar Aktürk
Memleket Memleket Partisi Bekir Levent Ersoylu
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi Yunus Bayazit
ZAFER Zafer Partisi Ahmet Atakan Ertuğ
YRP Yeniden Refah Partisi Adem Demir
MİLLET Millet Partisi İbrahim Bozoğlan
Osmaniye diğer adayların listesi ve tüm illerin aday listesine sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı
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