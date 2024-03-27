Osmaniye Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Osmaniye Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. YSK'nın yayınladığı kesin liste ile Osmaniye belediye başkan adayları netlik kazandı. Kent genelinde oy kullanmaya gidecek seçmenlerin yanıt aradığı Osmaniye belediye başkanı adayları kim oldu sorusu da böylece yanıt buldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Osmaniye belediye başkan adayları listesi…