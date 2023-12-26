OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA: Sumbas sallandı! Şimdi Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

Son dakika Osmaniye deprem haberi gündemdeki yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Sumbas merkezli sarsıntı yerin 6.01 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3 üzeri büyüklükteki depremi hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Osmaniye deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler bölge halkı tarafından mrak edilip araştırılıyor. İşte, 26 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...