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Haberler Fotohaber OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA: Sumbas sallandı! Şimdi Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:10

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA: Sumbas sallandı! Şimdi Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

Son dakika Osmaniye deprem haberi gündemdeki yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Sumbas merkezli sarsıntı yerin 6.01 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3 üzeri büyüklükteki depremi hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Osmaniye deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler bölge halkı tarafından mrak edilip araştırılıyor. İşte, 26 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Osmaniye deprem son dakika! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika Osmaniye deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Sumbas olarak kayıtlara geçen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Osmaniye depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 26 Aralık 2023 Osmaniye deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Osmaniye deprem son dakika! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: OSMANİYE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Osmaniye ili Sumbas ilçesinde bir deprem meydana geldi.

26 Aralık Salı günü saat 10.23'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 6.01 km olarak açıklandı.

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Osmaniye deprem son dakika! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ VERİLERİ İLE OSMANİYE DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Sumbas (Osmaniye)

Tarih: 26-12-2023

Saat: 10:23:58

Enlem: 37.7425

Boylam: 36.1364

Derinlik: 6.01

Büyüklük: 3.4

Osmaniye deprem son dakika! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Osmaniye deprem son dakika! Az önce Osmaniye’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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