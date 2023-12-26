OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA: Sumbas sallandı! Şimdi Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

Son dakika Osmaniye deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Sumbas olarak kayıtlara geçen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Osmaniye depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada şehrin sakinleri başta olmak üzere bölge halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini mercek altına alındı. Peki, az önce Osmaniye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 26 Aralık 2023 Osmaniye deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...