Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:29

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI BURADA: KPSS-2023/2 tercihleri başladı mı, başvurular nasıl yapılır? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS-2023/2 tercih kılavuzu memur olma hayali kuran binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. KPSS-2023/2 tercihleri için ÖSYM tarafından tarih ilanı yapılmıştı. Bugün başlayan tercihler yedi gün sonra sona erecek. Tercih işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan alınan puan doğrultusundan ilgili alanlarda yapılacak. Peki KPSS-2023/2 ÖSYM tercih ekranı açıldı mı, tercihler ne zaman başlayacak? KPSS-2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, başvurular nasıl yapılır?