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Haberler Fotohaber Özgü Kaya kimdir? Genç oyuncu Özgü Kaya kaç yaşında, aslen nereli? İşte dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:31

Özgü Kaya kimdir? Genç oyuncu Özgü Kaya kaç yaşında, aslen nereli? İşte dizileri ve filmleri

Başarılı ve güzel oyuncu Özgü Kaya kimdir? Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya, yer aldığı projedeki karakterler hafızalarda iz bıraktı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Kanal D'nin Adı Efsane dizisiyle adım atan Kaya, şimdilerde Üç Kız Kardeş'te yer alıyor. Peki, Özgü Kaya Kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

Özgü Kaya Kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

Özgü Kaya kimdir sorusu yanıt arıyor. Son dakika arama motorlarında yaşı, kariyeri, nereli olduğu, sevgilisi ve ailesi gibi birçok unsuru merak edilen oyuncu için aramalar hız kazandı. Peki, Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

Özgü Kaya Kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

ÖZGÜ KAYA KİMDİR? HAYATI VE KARİYERİ

5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Özgü Kaya'nın oyunculuk kariyeri ilk olarak Adı Efsane dizisiyle başladı. Dizide Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı. Şu sıralar Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan Kalender hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 boyundadır.

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Özgü Kaya Kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

ÖZGÜ KAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER FİLMLER

2023- Üç Kız Kardeş (Türkan) (TV Dizisi)

2019 – Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Emare (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sibel) (TV Dizisi)

DİJİTAL

2021 - Ex Aşkım Yosun Başrol oyuncusu GAİN

Özgü Kaya Kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

Başarılı ve güzel oyuncu Özgü Kaya Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü almıştır.

Özgü Kaya Kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?
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