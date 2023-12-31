Özgü Kaya kimdir? Genç oyuncu Özgü Kaya kaç yaşında, aslen nereli? İşte dizileri ve filmleri

ÖZGÜ KAYA KİMDİR? HAYATI VE KARİYERİ

5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Özgü Kaya'nın oyunculuk kariyeri ilk olarak Adı Efsane dizisiyle başladı. Dizide Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı. Şu sıralar Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan Kalender hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 boyundadır.