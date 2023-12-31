Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:31
Özgü Kaya kimdir? Genç oyuncu Özgü Kaya kaç yaşında, aslen nereli? İşte dizileri ve filmleri
Başarılı ve güzel oyuncu Özgü Kaya kimdir? Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya, yer aldığı projedeki karakterler hafızalarda iz bıraktı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Kanal D'nin Adı Efsane dizisiyle adım atan Kaya, şimdilerde Üç Kız Kardeş'te yer alıyor. Peki, Özgü Kaya Kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?