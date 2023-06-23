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Haberler Fotohaber Özkan Uğur sağlık durumu son dakika: Üzücü haber geldi! Ünlü sanatçı Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 18:17

Özkan Uğur sağlık durumu son dakika: Üzücü haber geldi! Ünlü sanatçı Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

Özkan Uğur sağlık durumu son dakika gelişmeleri ile sevenleri tarafından merak edilerek araştırılıyor. MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, üçüncü kez lenf kanserini yenmişti. 8 ay önce yeniden rahatsızlanan ünlü sanatçı, 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. 69 yaşındaki sanatçının böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtilirken "Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. MFÖ ile 30 yıldan fazla bir süredir Türk müzik piyasasında yer edinen ve Türk müzik tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu ile ilgili üzücü haber geldi. İşte son detaylar.

Özkan Uğur sağlık durumu son dakika: Üzücü haber geldi! Ünlü sanatçı Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

Özkan Uğur sağlık durumu ile merak konusu haline geldi. MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, üçüncü kez lenf kanserini yenmişti. 8 ay önce yeniden rahatsızlanan ünlü sanatçının 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Son günlerde sanat dünyası tarafından şarkıcı ve oyuncu için isim vermeden "Beyaz kan arıyoruz" ilanı paylaşılıyordu. Türk müzik tarihinin en çok sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Uğur'dan üzücü haber geldi. Esprili kişiliği ve yazdığı şarkılarıyla birçoğumuzun kalbinde yer eden Özkan Uğur son sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında? İşte detaylar…

Özkan Uğur sağlık durumu son dakika: Üzücü haber geldi! Ünlü sanatçı Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?

MFÖ grubunun bas gitaristi ve solisti Özkan Uğur, ilk kez 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini üçüncü kez yenmişti.

Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı "Beyaz kan arıyoruz" ilanı Özkan Uğur için verildi. Aranan kanın kısa sürede bulunduğu biliniyor.

8 ay önce yeniden rahatsızlanan Özkan Uğur, 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Ünlü sanatçının entübe edildiği öğrenildi.

Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

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Özkan Uğur sağlık durumu son dakika: Üzücü haber geldi! Ünlü sanatçı Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

17 Ekim 1953 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen MFÖ grubun üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu Raif Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı.

Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır bastı. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Özkan Uğur sağlık durumu son dakika: Üzücü haber geldi! Ünlü sanatçı Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde yer aldı.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.

1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır. Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

Özkan Uğur sağlık durumu son dakika: Üzücü haber geldi! Ünlü sanatçı Özkan Uğur sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, kaç yaşında?

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol almıştır. 1998-2001 yılları arasında atv'de yayınlanan İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynamıştır. atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sunmuştur. Komser Şekspir filminde oynamıştır. atv'de yayınlanmış olan Yeter Anne dizisinde anne rolündeki Suna Pekuysal'ın oğlunu canlandırmıştır. Alacakaranlık adlı dizide Bedir Büyükdereci rolünü canlandırmıştır. Cennet Mahallesi dizisinde Beter Ali rolünü canlandırmıştır. G.O.R.A. filminde Garavel rolünde oynamıştır. A.R.O.G. filminde ise Dimi rolünde oynamıştır.

2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etmiştir. 2010 yılında başlayan Türk Malı dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıkmıştır.

Özkan Uğur, Aysun Aslan Uğur ile evlidir. Çiftin "Alişan" isminde bir oğulları bulunmaktadır.

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