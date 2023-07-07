Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:32

Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?

Son dakika haberi… Yargı, noter, kapu ve kadastro ve pasaport gibi harçları kapsayan maktu harçlara %50 oranında zam geldi. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete' de onaylandı. Peki, pasaport ücretlerine zam mı geldi, pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor. İşte, yanıtı…