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Haberler Fotohaber Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 09:32

Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?

Son dakika haberi… Yargı, noter, kapu ve kadastro ve pasaport gibi harçları kapsayan maktu harçlara %50 oranında zam geldi. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete' de onaylandı. Peki, pasaport ücretlerine zam mı geldi, pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor. İşte, yanıtı…

Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?

Pasaport ücretlerine zam mı geldi geldi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile bugün pek çok kategorideki harçları kapsayan maktu harçlara yüzde 50 oranında zam geldi. Peki, pasaport ücretlerine zam mı geldi, pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor. İşte, yanıtı…

Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?

PASAPORT HARÇ BEDELLERİ %50 ARTTI!

Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; yarı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

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Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?

Ocak zammı ile Pasaport Harç Pulu Ücretleri şu şekildeydi;

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 689,70 TL 501,00 TL 1.190,70 TL
1 Yıl 1.008,30 TL 501,00 TL 1.509,30 TL
2 Yıl 1.646,10 TL 501,00 TL 2.147,10 TL
3 Yıl 2.338,50 TL 501,00 TL 2.839,50 TL
3+Yıl 3.295,50 TL 501,00 TL 3.796,50 TL

Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?

TEMMUZ ZAMMI SONRASI PASAPORT ÜCRETLERİ

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 1.034,55 TL 501,00 TL 1.535,55 TL
1 Yıl 1.512,45 TL 501,00 TL 2.013,45 TL
2 Yıl 2.469,15 TL 501,00 TL 2.970,15 TL
3 Yıl 3.507,75 TL 501,00 TL 4.008,75 TL
3+Yıl 4.943,25 TL 501,00 TL 5.444,25 TL
Pasaport ücretlerine zam son dakika: 2023 Temmuz pasaport harç bedelleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, ne zaman yürürlüğe giriyor?
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