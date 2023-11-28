Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?

Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023 Salı günü için araştırılıyor. İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu. Bu noktada gözler Pegasus'a çevrildi. Uçak bileti bulunan binlerce yolcu Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir? İşte, 28 Kasım 2023 Pegasus uçuş durumu sorgulama ekranı…