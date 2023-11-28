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Haberler Fotohaber Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 16:18

Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?

Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023 Salı günü için araştırılıyor. İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu. Bu noktada gözler Pegasus'a çevrildi. Uçak bileti bulunan binlerce yolcu Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir? İşte, 28 Kasım 2023 Pegasus uçuş durumu sorgulama ekranı…

Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?

Pegasus iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. İstanbul'da bu akşam kuvvetli fırtına bekleniyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiğini açıkladı. Bu noktada ise ''28 Kasım 2023 Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Bileti olan binlerce yolcu Pegasus iptal edilen uçuş seferleri araştırmasına çıktı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu? İşte son dakika gelişmeleri…

Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ 56 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM meteoroloji verilerine göre akşam saat 22.00 ile Çarşamba sabah saat 10.00 saatleri arasında il genelinde fırtına bekleniyor. Lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda kış değerlerinde (4-8C) seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerlerine (15- 18C) yükselmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?

28 KASIM 2023 PEGASUS İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ, NASIL ÖĞRENİLİR?

Pegasus uçak seferleri ile ilgili herhangi bir iptal açıklaması gelmedi. Pegasus'tan uçuş iptaline ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Pegasus iptal edilen uçak seferleri 28 Kasım 2023: İstanbul, Ankara, İzmir Pegasus iptal edilen uçuşlar hangileri, nasıl öğrenilir?

HANGİ DURUMLARDA UÇUŞ İPTAL EDİLİR?

Meteorolojik bilgiler ışığında uçuş programını düzenleyen hava yolu firmaları; kasırga, görüş açısını etkileyecek şekilde yoğun sis vb. hava olaylarında uçuş iptali hakkını saklı tutar. Güvenli ve huzurlu bir yolculuk için bu durum gereklidir.

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