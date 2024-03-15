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Haberler Fotohaber Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:56

Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu

Hafta sonu hava durumu plan yapacak kişilerin gündeminde yer alıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta sonu için hava sıcaklıklarının düşeceği meteoroloji raporu ile açıklandı. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu!

Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu

Hafta sonu plana yapacaklar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık ve günlük hava tahmin raporlarını yayınladı. Bu noktada ise hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 -17 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı.

Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

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Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 12

İzmir:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17

Plan yapacaklar dikkat! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 16 -17 Mart hava durumu

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı13

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