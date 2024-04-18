Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
14:02
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?
POMEM ön başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 31. Dönem sonuçları e Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Ön başvuruyu geçen adaylar 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adayların gündeminde "POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor" soruları yerini aldı. Peki, 2024 POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar.