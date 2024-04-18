POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?

Polis akademisi, ön başvuru için lisans mezunu 37.336 erkek ile 15.000 kadın aday olmak üzere toplam 52.336 aday sınav aşamalarına hak kazandığını duyurdu. POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı. Ön başvuruyu geçen adaylar 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adaylar "POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor sorularına yanıt arıyor? İşte, merak edilen sorular ve cevapları…