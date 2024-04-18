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Haberler Fotohaber POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:02

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM ön başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 31. Dönem sonuçları e Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Ön başvuruyu geçen adaylar 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adayların gündeminde "POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor" soruları yerini aldı. Peki, 2024 POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar.

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?

Polis akademisi, ön başvuru için lisans mezunu 37.336 erkek ile 15.000 kadın aday olmak üzere toplam 52.336 aday sınav aşamalarına hak kazandığını duyurdu. POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı. Ön başvuruyu geçen adaylar 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak. Bu noktada adaylar "POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman ve hangi bankalara yatırılıyor sorularına yanıt arıyor? İşte, merak edilen sorular ve cevapları…

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

POMEM ön başvuru sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 31. Dönem POMEM sonuçları e Devlet kapısı şifreleri ile öğrenilebiliyor. POMEM için lisans mezunu 37.336 erkek ile 15.000 kadın aday olmak üzere toplam 52.336 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

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POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

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POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.050.00 TL sınav başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! 31. POMEM Giriş Sınavı ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara ödeme yapılıyor?

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME SÜRESİ NE KADAR?

31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.050.00 TL (bin elli) olan sınav başvuru ücretini 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 09.00'dan 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "31. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

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