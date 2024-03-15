Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili

2024 Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Nisan ayına denk gelen tatili için, birçok kişi seyahat planları yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaçında son bulacak, 9 gün mü olacak?