Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:59
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili
Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 yılında Uzun bir mesai döneminin ardından ilk bayram tatili yaklaşıyor. Ramazan ayının bitişiyle birlikte birçok kişi bayram tatiline çıkacak. Bu noktada ise plan yapan vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramı kaç gün olacak araştırmaları başladı Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi