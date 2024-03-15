Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:59

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili

Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 yılında Uzun bir mesai döneminin ardından ilk bayram tatili yaklaşıyor. Ramazan ayının bitişiyle birlikte birçok kişi bayram tatiline çıkacak. Bu noktada ise plan yapan vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramı kaç gün olacak araştırmaları başladı Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili

2024 Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Nisan ayına denk gelen tatili için, birçok kişi seyahat planları yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaçında son bulacak, 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? İşte 2024 resmi günler takvimi ile bayram tatili
SON DAKİKA