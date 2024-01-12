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Haberler Fotohaber Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri
Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 15:38

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri

Üç ayların sonuncusu on bir ayın sultanı beklenmeye başladı. Diyanet dini günler takvimi ile takip edilen tarihlere göre Ramazan ne zaman 2024 yılı için cevaplandı. Yeni yılın girmesiyle birlikte İslam aleminin tatlı telaşı gözlemleniyor. İmsakiye ile ilk sahur ve iftar vakitlerini takip eden Müslümanlar, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunu arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, Ramazan ayı başlangıcı ve bayram tarihleri…

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri

Ramazan ayı tarihleri ve imsakiye İslam alemi tarafından üç aylar ile birlikte gündemde. Diyanet tarafından yayımlanan hicri takvime göre saptanan tarihlerde oruç ibadeti başlayacak. Ay hilal görünümüne kavuştuğunda başlayacak Ramazan ne zaman son bulacak ve bayram olacak takip ediliyor. İşte, tüm detaylar...

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2024?

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesi'ye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.

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Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri

2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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