Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
15:38
Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri
Üç ayların sonuncusu on bir ayın sultanı beklenmeye başladı. Diyanet dini günler takvimi ile takip edilen tarihlere göre Ramazan ne zaman 2024 yılı için cevaplandı. Yeni yılın girmesiyle birlikte İslam aleminin tatlı telaşı gözlemleniyor. İmsakiye ile ilk sahur ve iftar vakitlerini takip eden Müslümanlar, ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunu arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, Ramazan ayı başlangıcı ve bayram tarihleri…