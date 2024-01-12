Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün? Diyanet ile 2024 Ramazan ayı başlangıcı, imsakiye ve bayram tarihleri

Ramazan ayı tarihleri ve imsakiye İslam alemi tarafından üç aylar ile birlikte gündemde. Diyanet tarafından yayımlanan hicri takvime göre saptanan tarihlerde oruç ibadeti başlayacak. Ay hilal görünümüne kavuştuğunda başlayacak Ramazan ne zaman son bulacak ve bayram olacak takip ediliyor. İşte, tüm detaylar...