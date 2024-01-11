Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Giriş Tarihi: 11.01.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
14:08
Üç ayların ilki Recep ayının habercisi Regaip Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak ediliyor. Bol sevap ve faziletli amel anlamlarına gelen bu özel günde aileyi ve akrabaları unutmamak da ibadetler kadar tavsiye ediliyor. Bu noktada Regaip Kandili mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle gündemde. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiren Müslümanlar 2024 kandil mesajları kapsamında sevdiklerine Hayırlı Kandiller diliyor. İşte, en yeni, dualı, uzun, kısa Regaip Kandili mesajları ve sözleri!