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Haberler Fotohaber Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri
Giriş Tarihi: 11.01.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:08

Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Üç ayların ilki Recep ayının habercisi Regaip Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak ediliyor. Bol sevap ve faziletli amel anlamlarına gelen bu özel günde aileyi ve akrabaları unutmamak da ibadetler kadar tavsiye ediliyor. Bu noktada Regaip Kandili mesajları resimli ve yazılı seçenekleriyle gündemde. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiren Müslümanlar 2024 kandil mesajları kapsamında sevdiklerine Hayırlı Kandiller diliyor. İşte, en yeni, dualı, uzun, kısa Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Regaip Kandili mesajları 2024 yılına özel derlendi. İslam alemi için oldukça önemli olan kandil gecesi için ibadetler sabah saatlerinde başladı. Öte yandan bu günde İslam alemi, din kardeşlerini tebrik etmek adına Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı ve resimli kandil mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlar başladı. İşte, Hayırlı Kandiller mesajları…

Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Regaip Kandil Mesajları 1: Bugün ettiğiniz dualar, kıldığınız namazlar yaptığımız ibadetler semaya yükselip tek tek kabul olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili Mesajları 2: Dualarımız bir olup kıbleye yönelsin. Dertlilere deva, hastalara şifa olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 3: Rahmetin yağmur olup yağdığı bu özel günde dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı Kandiller!

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Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Regaip Kandili Mesajları 4: Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Regaip Kandili Mesajları 5: Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 6: Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Regaip Kandili Mesajları 7: Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Regaip Kandili Mesajları 8: Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Regaip Kandili Mesajları 9: Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Regaip Kandili Mesajları 10: Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller

Regaip Kandili Mesajları 11: Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Regaip Kandili Mesajları 12: Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

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