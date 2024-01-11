Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Regaip Kandili Mesajları 4: Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Regaip Kandili Mesajları 5: Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili Mesajları 6: Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.