Regaip Kandili Mesajları 2024 | Hayırlı Kandiller Yazılı, Resimli, Dualı, Kısa, Uzun Kandil Mesajları ve Sözleri

Regaip Kandili Mesajları 10: Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller

Regaip Kandili Mesajları 11: Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Regaip Kandili Mesajları 12: Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!