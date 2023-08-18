Giriş Tarihi: 18.08.2023 06:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:59
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!
Kısa ve anlamlı Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi tarafından sevdikleri kişilerle paylaşılıyor. En güzel Cuma mesajları sevdiklere iletilirken Hayırlı Cumalar görselleri Whatsapp, Instagram, SMS üzerinden gönderiliyor. Müslümanların haftalık bayramı olarak adlandırılan bu mübarek günde kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları gönderiliyor. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma gününde mesajlar paylaşılıyor. İşte, 18 Ağustos'a özel anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları…