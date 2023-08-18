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Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 18.08.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:59

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Kısa ve anlamlı Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi tarafından sevdikleri kişilerle paylaşılıyor. En güzel Cuma mesajları sevdiklere iletilirken Hayırlı Cumalar görselleri Whatsapp, Instagram, SMS üzerinden gönderiliyor. Müslümanların haftalık bayramı olarak adlandırılan bu mübarek günde kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları gönderiliyor. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma gününde mesajlar paylaşılıyor. İşte, 18 Ağustos'a özel anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma mesajları 2023 resimli, farklı ve yeni seçenekleriyle binlerce kişi tarafından arama motorlarını meşgul ediyor. Hayırlı cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun demenin farklı ve özel şekilleri araştırılıyor. Anne, baba, arkadaşlar ve akrabalara gönderilecek anlamlı, hadisli, güzel, dualı ve ayetli cuma mesajları için doğru adrestesiniz. İşte, 18 Ağustos'a özel Cuma mesajları…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 18 Ağustos 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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