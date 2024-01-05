HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri

Giriş Tarihi: 05.01.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
07:52
Yeni yılın ilk Cuma namazı için camilerin yolu tutuluyor. Diyanet tarafından paylaşılan hutbeye göre bu hafta konu üç aylar olacak. Recep ayı öncesinde bayram günü niteliğindeki bu özel günde 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılmaya başladı. Sevdiklerine Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden Hayırlı Cumalar mesajları iletmek isteyen Müslümanlar hadisli, dualı, ayetli seçeneklere yöneldi. Yılın ilk anlamlı gününde yakınlarını unutmayanlar en güzel, anlamlı, hayırlı Cuma mesajı ve sözleri araştırıyor. İşte, en yeni tebrik mesajları…