Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri
Giriş Tarihi: 05.01.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 07:52

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri

Yeni yılın ilk Cuma namazı için camilerin yolu tutuluyor. Diyanet tarafından paylaşılan hutbeye göre bu hafta konu üç aylar olacak. Recep ayı öncesinde bayram günü niteliğindeki bu özel günde 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile araştırılmaya başladı. Sevdiklerine Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden Hayırlı Cumalar mesajları iletmek isteyen Müslümanlar hadisli, dualı, ayetli seçeneklere yöneldi. Yılın ilk anlamlı gününde yakınlarını unutmayanlar en güzel, anlamlı, hayırlı Cuma mesajı ve sözleri araştırıyor. İşte, en yeni tebrik mesajları…

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri

Cuma mesajları 2024 galerisi hazırlandı. Yılın ilk cuma günü ibadetler başlarken İslam alemini unutmayan Müslümanlar bu özel günü paylaşmak için en güzel kutlama mesajlarını araştırıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri ile birlikte paylaşılan resimli Cuma sözleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hayırlı cumalar görselleri ile birleştirilen yazılar namaz öncesi paylaşılıyor. İşte, hayırlı cuma mesajı seçenekleri...

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

5 Ocak 2024 Cuma mesajları derlendi. Bu galeri ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024 | En yeni, anlamlı, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

SON DAKİKA