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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 06:42

Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!

23 Ocak reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 23 Ocak 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!

23 Ocak reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!

23 OCAK 2024 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlar arasında zirvenin sahibi merak ediliyor. İşte, 23 Ocak Salı reyting sonuçları:

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Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!

23 OCAK 2024 REYTİNG SONUÇLARI

23 Ocak Salı günü Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star gibi iddialı yapımların yarıştığı gecenin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!

TOTAL'DE

Henüz TOTAL kategorisinin sonuçları belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!

AB

Henüz AB kategorisinin sonuçları belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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