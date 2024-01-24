Reyting sonuçları 23 Ocak Salı listesi: Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş...İşte zirvenin sahibi yapım!

Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
06:42
23 Ocak reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 23 Ocak 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…