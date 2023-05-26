Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları perşembe dizileri ile birlikte araştırılıyor. Her hafta Perşembe günleri izleyici karşısında olan yapımlar izlenme oranları ile devamlılıklarını belirliyor. İzleyicilerin de yakından takip ettiği reyting sıralaması dün ekranlara gelen dizilerle birlikte araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda ilk yapımlar araştırılıyor. Dün akşam birçok yapım izleyicisiyle buluştu. İşte, 25 Mayıs 2023 reyting sonuçları birincisi…