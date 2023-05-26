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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:00

Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Perşembe günü ekranlara gelen diziler ve programlar ile birlikte araştırılmaya başladı. Her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçen yapımlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda listelerinde izlenme oranları ile değerlendiriliyor. 25 Mayıs dünün reyting sıralaması tablosu Medya gündemindeki yerini aldı. Dünün yayın akışında Aldatmak, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yüz Yıllık Mucize yeni bölümleri ile izleyicisi karşısındaydı. Peki, 25 Mayıs 2023 reyting sonuçları nasıl? İşte, bu perşembe reyting birincisi olan yapım ve ilk üç program…

Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları perşembe dizileri ile birlikte araştırılıyor. Her hafta Perşembe günleri izleyici karşısında olan yapımlar izlenme oranları ile devamlılıklarını belirliyor. İzleyicilerin de yakından takip ettiği reyting sıralaması dün ekranlara gelen dizilerle birlikte araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda ilk yapımlar araştırılıyor. Dün akşam birçok yapım izleyicisiyle buluştu. İşte, 25 Mayıs 2023 reyting sonuçları birincisi…

Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 25 MAYIS

25 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI 18 MAYIS 2023

TOTAL

1 - Camdaki Kız

2 - Aldatmak

3 - ATV Ana Haber

Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

AB

1 - Camdaki Kız

2 - Aldatmak

ABC

1 - Camdaki Kız

2 - Aldatmak

Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
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