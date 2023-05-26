Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
07:00
Reyting sonuçları 25 Mayıs 2023 Perşembe listesi! Total ve AB Reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları Perşembe günü ekranlara gelen diziler ve programlar ile birlikte araştırılmaya başladı. Her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına geçen yapımlar Total, AB ve 20+ABC1 grubunda listelerinde izlenme oranları ile değerlendiriliyor. 25 Mayıs dünün reyting sıralaması tablosu Medya gündemindeki yerini aldı. Dünün yayın akışında Aldatmak, Al Sancak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yüz Yıllık Mucize yeni bölümleri ile izleyicisi karşısındaydı. Peki, 25 Mayıs 2023 reyting sonuçları nasıl? İşte, bu perşembe reyting birincisi olan yapım ve ilk üç program…