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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB'de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 07:22

Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB'de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 31 Temmuz 2023 Pazartesi listesi programların ve dizilerin izlenme oranları ile araştırılıyor. Her hafta Pazartesi günü izleyicisi ile buluşan yapımlar gündemdeki yerini aldı. Son haftalarda yaz sezonunda başlayan diziler liste üzerinden kontrol ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 grubunda değerlendirilen yarışma programı, dizi ve filmler gündemde. Dünün reyting sıralaması ile Üvey Anne, Veda Mektubu gibi yapımlar sorgulanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları Medya ve izleyicinin gündemindeki yerini aldı. Her Pazartesi izleyici karşısında olan yapımlar yaz sezonunda ekranlara gelmeye devam ediyor. Reyting sıralaması ile dizilerin devamlılığı araştırılıyor. Total ve AB grubunda ilk üç yapım en çok araştırılanlar arasında. Dünün yayın akışında Üvey Anne ve Veda Mektubu gündemde. İşte, 31 Temmuz 2023 reyting sonuçları birincisi…

Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 31 TEMMUZ 2023

31 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

24 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1 - Masterchef All Star

2 - Veda Mektubu

Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

AB

1 - Masterchef All Star

2 - Veda Mektubu

Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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