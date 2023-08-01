Reyting sonuçları 31 Temmuz Pazartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 31 Temmuz 2023 Pazartesi listesi programların ve dizilerin izlenme oranları ile araştırılıyor. Her hafta Pazartesi günü izleyicisi ile buluşan yapımlar gündemdeki yerini aldı. Son haftalarda yaz sezonunda başlayan diziler liste üzerinden kontrol ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 grubunda değerlendirilen yarışma programı, dizi ve filmler gündemde. Dünün reyting sıralaması ile Üvey Anne, Veda Mektubu gibi yapımlar sorgulanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, reyting sonuçları…