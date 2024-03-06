Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 07:42

Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 5 Mart Salı listesi televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Medya gündeminin de sıkı takipçisi olduğu total, AB ve ABC+ listeleri dün akşam ekranlara gelen tüm dizi, program, film, maç, ana haber bülteni gibi yapımların verilerini ortaya koyuyor. Dün akşam ekranlarda Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor gibi yapımlar yeni bölümleriyle yayımlandı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, tüm merak edilenler...

Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 5 Mart Sal verileriyle takip ediliyor. Özellikle dizilerin devamlılığı noktasında incelenen listeler dün akşam ekranlara gelen yapımlar özelinde araştırılıyor. Her gün sabah saatlerinde açıklanan tablolarda ilk üç yapım dikkat çekiyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 5 MART 2024

5 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı. Listeler açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

27 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada MKE Ankaragücü Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada MKE Ankaragücü Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.

Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
SON DAKİKA