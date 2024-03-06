Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 5 Mart Sal verileriyle takip ediliyor. Özellikle dizilerin devamlılığı noktasında incelenen listeler dün akşam ekranlara gelen yapımlar özelinde araştırılıyor. Her gün sabah saatlerinde açıklanan tablolarda ilk üç yapım dikkat çekiyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, detaylar...