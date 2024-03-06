Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
07:42
Reyting sonuçları 5 Mart Salı sorgulama! Total ve AB dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?
Reyting sonuçları 5 Mart Salı listesi televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Medya gündeminin de sıkı takipçisi olduğu total, AB ve ABC+ listeleri dün akşam ekranlara gelen tüm dizi, program, film, maç, ana haber bülteni gibi yapımların verilerini ortaya koyuyor. Dün akşam ekranlarda Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor gibi yapımlar yeni bölümleriyle yayımlandı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, tüm merak edilenler...