Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 08:33

Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 6 Haziran Salı listesi araştırmaları hız kazandı. Salı akşamlarının sevilen dizileri Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting birincisi olmak için yarıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisi ise geçtiğimiz hafta sezon finali yaptığı için bu yarışta yer almadı. Medya gündemini yakından takip edenler, dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı için önem arz eden 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 6 Haziran 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

Sabahın ilk saatleriyle beraber reyting sonuçları sıralaması 6 Haziran Salı için araştırılıyor. Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkan yapımlar en çok izlenen olmak için mücadele veriyor. Günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarışan dizi, film ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor 2023, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleri ile ekranlardaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 6 Haziran 2023 Salı dünün reyting birincisi...

Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

6 HAZİRAN 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 6 Haziran Salı reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

6 HAZİRAN 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

6 Haziran 2023 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

TOTAL

1 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2 - Üç Kız Kardeş

3 - Aile

SON DAKİKA