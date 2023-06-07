Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

Sabahın ilk saatleriyle beraber reyting sonuçları sıralaması 6 Haziran Salı için araştırılıyor. Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkan yapımlar en çok izlenen olmak için mücadele veriyor. Günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarışan dizi, film ve yarışma programlarının Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor 2023, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleri ile ekranlardaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 6 Haziran 2023 Salı dünün reyting birincisi...