Reyting sonuçları 6 Haziran 2023: Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 6 Haziran Salı listesi araştırmaları hız kazandı. Salı akşamlarının sevilen dizileri Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting birincisi olmak için yarıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisi ise geçtiğimiz hafta sezon finali yaptığı için bu yarışta yer almadı. Medya gündemini yakından takip edenler, dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı için önem arz eden 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 6 Haziran 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…