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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 09:59

Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler arasında reyting sonuçları sıralaması en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen diziler ve programlar izlenme oranları ile izleyenlerin ve medyanın gündeminde. Total, AB ve 20+ABC1 gruplarında açıklanan reyting sıralaması her gün takip ediliyor. Dünün yayın akışında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile ekranlara geldi. Peki, 20 Mayıs dünün reyting sonuçları nasıl, reyting birincisi kim oldu? İşte, reyting sonuçları birincisi

Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Cumartesi akşamlarının fenomen üç dizisi ekranlarda yer alırken reyting sonuçları merak ediliyor. 20 Mayıs Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her hafta Cumartesi yayında olan yapımlar reyting sıralaması tablosunda izlenme oranlarıyla değerlendiriliyor. Dizilerin devamlılığı için medya gündemi sonuçlara kilitlendi. Peki Reyting sonuçları 20 Mayıs 2023 açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

20 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada atv'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı. 20 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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