Reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler 20 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 21.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 09:59

Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler arasında reyting sonuçları sıralaması en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen diziler ve programlar izlenme oranları ile izleyenlerin ve medyanın gündeminde. Total, AB ve 20+ABC1 gruplarında açıklanan reyting sıralaması her gün takip ediliyor. Dünün yayın akışında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile ekranlara geldi. Peki, 20 Mayıs dünün reyting sonuçları nasıl, reyting birincisi kim oldu? İşte, reyting sonuçları birincisi