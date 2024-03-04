Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
07:44
Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede
3 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazar gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 3 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…