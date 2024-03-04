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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede
Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:44

Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede

3 Mart reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazar gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 3 Mart 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede

3 Mart reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede

3 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart Pazar günü ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, TV8 'de Surivvor All Star ekranlara geldi.

Henüz reyting sıralaması belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede

TOTAL

Henüz reyting sıralaması belli olmadı. Belli olduğunda TOTAL sıralamasına yer vereceğiz.

Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede

AB

Henüz reyting sıralaması belli olmadı. Belli olduğunda AB sıralamasına yer vereceğiz.

Reyting sonuçları liste 3 Mart Pazar açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Yargı, Survivor… İşte zirvede

ABC

Henüz reyting sıralaması belli olmadı. Belli olduğunda ABC sıralamasına yer vereceğiz.

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