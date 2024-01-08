Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yeni yılda istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. Yeni yıl öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanan tabloyla birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırmalar arasında yerini aldı. 2024 yılında yapılacak istihdamın sayısı, branş ve kadro dağılımı belli oldu. Şimdi, adaylar detayları bekliyor. Konuyla ilgili gözler Bakan Fahrettin Koca'da olacak. Peki; 27.000 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında ilk bilgiler...