Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
13:56
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla yeni yılda ihtiyaç duyulacak sağlık çalışanlarının listesi çıkarıldı. Bu noktada diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, doktor ve uzman doktor adayları araştırmalara başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadroları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar…