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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 13:56

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla yeni yılda ihtiyaç duyulacak sağlık çalışanlarının listesi çıkarıldı. Bu noktada diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, doktor ve uzman doktor adayları araştırmalara başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadroları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar…

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yeni yılda istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. Yeni yıl öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanan tabloyla birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırmalar arasında yerini aldı. 2024 yılında yapılacak istihdamın sayısı, branş ve kadro dağılımı belli oldu. Şimdi, adaylar detayları bekliyor. Konuyla ilgili gözler Bakan Fahrettin Koca'da olacak. Peki; 27.000 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında ilk bilgiler...

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ''Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2024 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir'' açıklamasıyla gelecek yıl istihdam edilecek 27 bin sağlık personelinin branş ve kadroları paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

BRANŞ VE KADROLAR

Diyetisyen (1)

Ebe (9)

Hemşire (2)

Sağlık Memuru (25)

Sağlık Teknikeri (1)

Tabip (3.498)

Uzman Tabip (23.464)

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı haritasını henüz belirlemedi. Alımların hangi yol izlenerek ve hangi tarihler yapılacağı henüz belli olmadı.

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

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