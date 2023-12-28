Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024 branşları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

Giriş Tarihi: 28.12.2023 01:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:19
Son Dakika Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yeni yılda istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. Diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, doktor ve uzman doktor branşlarının bulunduğu listeyle birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kadroları araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?