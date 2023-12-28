Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı 2024 branşları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete ilanı ile birlikte gündeme geldi. 2024 yılında yapılacak istihdamın sayısı branş ve kadro dağılımının açıklandığı ilanın ardından araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili detaylar için gözler Bakan Fahrettin Koca'da! Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvurularının hangi adımlarla nasıl yapılacağı merak konusu. Peki, 27.000 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar!