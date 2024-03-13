Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:25
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri açıklandı. Şubat ayında tamamlanan başvuruların ardından gözler bir süredir kura takvimindeydi. Yapılan açıklamaya göre kura çekimi 2 günde yapılacak ve kabinde asıl ve yedek isimler listesi duyurulacak. Akabinde ise adaylar Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi 2024 öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte İŞKUR 8 bin işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında son gelişmeler.