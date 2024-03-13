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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:25

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri açıklandı. Şubat ayında tamamlanan başvuruların ardından gözler bir süredir kura takvimindeydi. Yapılan açıklamaya göre kura çekimi 2 günde yapılacak ve kabinde asıl ve yedek isimler listesi duyurulacak. Akabinde ise adaylar Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi 2024 öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte İŞKUR 8 bin işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında son gelişmeler.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri, başvurularını tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyordu. Bakanlık kura çekim tarihi hakkında açıklamada bulundu. Kura çekimi canlı olarak yapılacak ve kurada adı çıkan adayların şartları taşıması durumunda doğrudan ataması yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 8 bin işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkındaki son gelişmeler.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek 8.000 işçi alımı kurası 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak Sağlık Bakanlığının Youtube hesabından yayınlanacak.

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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları tarihi henüz takvim olarak paylaşılmadı. Kura çekimi işlemleri tamamlandıktan sonra nihai isim listeleri yayınlanacak.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura sonuçları, kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgide " kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. " ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından işçi alımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlanacağını duyurdu:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

Kura çekiminde 8 bin asıl ve 8 bin yedek aday belirlenirken adaylara herhangi bir sözlü (mülakat) veya yazılı sınav uygulanmayacak. Başvuru şartlarını sağlayan adayların doğrudan yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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