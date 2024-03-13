Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları tarihi henüz takvim olarak paylaşılmadı. Kura çekimi işlemleri tamamlandıktan sonra nihai isim listeleri yayınlanacak.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura sonuçları, kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgide " kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. " ifadeleri kullanıldı.