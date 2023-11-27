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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 10:00

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi ve saati başvuru yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlığın taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli personel alınacağı açıklanmıştı. Sürekli işçi alımı başvuru işlemleri 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada ''Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Asil ve yedek isim listesi kura çekilişi ile belli olacak. Peki; İŞKUR ile 2023 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Bakanlık bünyesine temizlik görevlisi pozisyonunda çalıştırılmak üzere 216 engelli personel alımı yapılacak. Söz konusu alım için başvurular 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi başvuru sahiplerinin gündeminde Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura tarihi yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Söz konusu pozisyon için başvurular, 01 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alındı. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabildi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da başlayan kura çekilişi, 18.00'de sona erecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları henüz açııklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekimi ardından erişime açılacak.

216 asıl adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek.

Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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