Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 10:00

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi ve saati başvuru yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlığın taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli personel alınacağı açıklanmıştı. Sürekli işçi alımı başvuru işlemleri 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada ''Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Asil ve yedek isim listesi kura çekilişi ile belli olacak. Peki; İŞKUR ile 2023 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…