Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:33

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi ve saati başvuru yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 419 sürekli işçi alınacağı açıklanmıştı. Eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı başvuru işlemleri 4 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada ''Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Asil ve yedek isim listesi kura çekilişi ile belli olacak. Peki; İŞKUR ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izle ekranı kura tarihinin belli olmasının ardından araştırılmaya başladı. Bakanlık bünyesine temizlik görevlisi pozisyonunda çalıştırılmak üzere 419 sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu alım için başvurular 4 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi başvuru sahiplerinin gündeminde Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, Eski hükümlü/TMY Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Söz konusu pozisyon için başvurular, 4 - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura çekimi, 22 Aralık 2023 Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Saat 09.00'da başlayan kura çekilişi, 18.00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekimi ardından erişime açılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları TIKLA SORGULA İŞKUR ekranı | Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 419 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

SON DAKİKA