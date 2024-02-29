Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadir, Naz'ı kendine dair görmekten ısrarla kaçındığı bazı gerçeklerle yüzleştirir. Cemil ile İncila'nın tanışıklığından rahatsız olan Naz, böyle bir şeyi aklına getiriyor olmaktan hiç hoşlanmasa da Mete ile İncila arasında bir şeyler olabileceğinden şüphelenmeye başlar ve kanıt bulma arayışına girişir.