Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
23:06
Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sakla Beni yeni bölüm fragmanı gündemde. 18. bölümün ekranlara gelmesi ardından gelecek haftadan ilk kareler beklenmeye başladı. Star TV ekranlarında her hafta Perşembe günü yayımlanan dizide İncila, Mete ve Naz arasında sular durulmuyor. Fragman araştırmaları her yeni bölüm sonrası hız kazanıyor. Peki; Sakla Beni 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?