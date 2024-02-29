Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 23:06

Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı gündemde. 18. bölümün ekranlara gelmesi ardından gelecek haftadan ilk kareler beklenmeye başladı. Star TV ekranlarında her hafta Perşembe günü yayımlanan dizide İncila, Mete ve Naz arasında sular durulmuyor. Fragman araştırmaları her yeni bölüm sonrası hız kazanıyor. Peki; Sakla Beni 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. Başrollerinde Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in yer aldığı dizide tansiyon yükseliyor ve sırlar ortaya çıkıyor. Yeni isimlerin dahil olduğu dizide gelişmeler takip ediliyor. Son bölüm sonrası fragman başlıklı aramalar hız kazanıyor. Peki; Sakla Beni 19. bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ İZLE

29 Şubat tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz:

SAKLA BENİ 18. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen dizi için Sakla Beni yeni bölüm fragmanı başlıklı araştırmalar hız kazandı. Dizinin fragmanı henüz yayımlanmadı.

Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mete'nin İncila'yı korumak isterken vurulmasıyla herkes şok içinde kalırken, yaşanan bu olaydan İncila'yı sorumlu tutan Naz ona öfke kusar. Hastane koridorlarında kaygılı bekleyiş sürerken, Gülten ve Cemil'i orada görmek herkesi şaşkınlığa uğratır.

Sakla Beni 19. bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadir, Naz'ı kendine dair görmekten ısrarla kaçındığı bazı gerçeklerle yüzleştirir. Cemil ile İncila'nın tanışıklığından rahatsız olan Naz, böyle bir şeyi aklına getiriyor olmaktan hiç hoşlanmasa da Mete ile İncila arasında bir şeyler olabileceğinden şüphelenmeye başlar ve kanıt bulma arayışına girişir.

SON DAKİKA