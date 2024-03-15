Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in paylaştığı yapımın son bölümünde Naz, Mete'den boşanmak için İncila'dan yardım ister. Kendini kötü hisseden İncila ise ona istediği yardımı yapmaktan kaçınır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...