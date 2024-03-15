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Giriş Tarihi: 15.03.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 00:12

Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 20. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in paylaştığı yapımın son bölümünde Naz, Mete'den boşanmak için İncila'dan yardım ister. Kendini kötü hisseden İncila ise ona istediği yardımı yapmaktan kaçınır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram türündeki OGM Pictures imzalı dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Mete ve Naz boşanmak için büyük bir adım atarken, aralarındaki en büyük engel olan İncila ile Mete'yi şimdi zor bir karar bekler. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Sakla Beni 21. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Sakla Beni, 20. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

14 Mart 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sakla Beni 20. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/bolumler

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Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sakla Beni 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/sakla-beni/fragmanlar

Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

SAKLA BENİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın boşanmayı istediğini söylemesi bir anda soğuk rüzgarlar estirirken, İncila ev için imzaladığı belgeyi ateşe atar.

Öfkesi yatışmayan Naz, Mete'ye hiçbir zaman iyi bir çift olamadıklarını söyleyerek boşanma konusunda ısrarını sürdürür.

Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

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