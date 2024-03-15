Sakla Beni 21. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Sakla Beni fragmanı yayınlandı mı?

Sakla Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram türündeki OGM Pictures imzalı dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Mete ve Naz boşanmak için büyük bir adım atarken, aralarındaki en büyük engel olan İncila ile Mete'yi şimdi zor bir karar bekler. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Sakla Beni 21. Bölüm fragmanı izle ekranı!