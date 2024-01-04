Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:49

Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizilerin hepsi yılbaşı arasında girmişken Sakla beni dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Perşembe günleri ekrana gelen başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı diziyle ilgili "Sakla Beni bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Sakla Beni bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelen Sakla Beni 10.bölümüyle ekrana gelecek. 5 Ocak Star Tv yayın akışında yer alan bilgiye göre, dizinin yayın saatlerinde dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Sakla Beni'nin yeni bölümünün yılbaşı arasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Sakla Beni bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta perşembe akşamları yeni bölümüyle izleyiciyle buluşan dizinin Sakla Beni 10.bölüm tarihi merak ediliyor. Sakla Beni yeni bölümüyle bu akşam 4 Ocak'da yılbaşı arası vermeden yayınlanmaya devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

STAR TV 4 OCAK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni (Özel Bölüm)

20:00 Sakla Beni (Yeni Bölüm)

00:45 Ömer

03:00 Kiralık Aşk (Tekrar)

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları (Tekrar)

Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kont Ziya'nın yaptığı teklif herkesi şaşkınlığa uğratır. Güvenebileceği birilerine ihtiyaç duyan Kont Ziya bu hamlesiyle Kadir'i yanına çekerken, bir yandan da torunu Mete'ye bir ders vermeyi amaçlamaktadır. İncila'dan ayrılmamak için kesin bir çözüm arayışında olan Naz, Ziya'nın karşısına geçerek İncila'nın kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatır. Kont Ziya'nın davetlisi olarak akşam yemeğine gelen Kadir ve İncila stresli bir akşam geçirirken, beklenmedik bir misafirin gelişiyle ortam gerilir.

Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Naz'ı kıramayan İncila, Mete'yi bardan almaya gider. Bu gelişme ikilinin duygularını paylaşmaları için bir fırsat yaratırken, İncila'yı Kadir'in karşısında zor durumda bırakır. İncila'nın Kadir ile evliliğini engellemek isteyen Naz'ın yeni planı ise tüm dengeleri değiştirecek bir süreci başlatmak üzeredir.

SON DAKİKA