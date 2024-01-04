Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kont Ziya'nın yaptığı teklif herkesi şaşkınlığa uğratır. Güvenebileceği birilerine ihtiyaç duyan Kont Ziya bu hamlesiyle Kadir'i yanına çekerken, bir yandan da torunu Mete'ye bir ders vermeyi amaçlamaktadır. İncila'dan ayrılmamak için kesin bir çözüm arayışında olan Naz, Ziya'nın karşısına geçerek İncila'nın kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatır. Kont Ziya'nın davetlisi olarak akşam yemeğine gelen Kadir ve İncila stresli bir akşam geçirirken, beklenmedik bir misafirin gelişiyle ortam gerilir.