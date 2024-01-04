Sakla Beni bu akşam var mı yok mu? Star TV yayın akışı ile SAKLA Beni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:49
Dizilerin hepsi yılbaşı arasında girmişken Sakla beni dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Perşembe günleri ekrana gelen başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı diziyle ilgili "Sakla Beni bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Sakla Beni bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…